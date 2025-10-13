Un infortunio mortale al mese. Il numero di decessi a Modena è lo stesso dell’anno scorso, mentre calano le denunce di malattie professionali. È quanto emerge dalla 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che si è tenuta ieri a Parma. Promossa da Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro), a Modena guidata dalla presidente territoriale Marina Beneventi Merini, l’evento è l’occasione per fare il punto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per rinnovare l’impegno a tutela dei lavoratori. Nel periodo gennaio-agosto 2025 emerge che, guardando agli infortuni totali, a livello regionale si registra una diminuzione complessiva (-1,4%): Modena si allinea a questo trend con un calo dello 0,7%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infortuni sul lavoro, in provincia un decesso al mese