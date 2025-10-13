Infortuni Kean lascia il ritiro azzurro Ma la risonanza magnetica escluderebbe danni seri
Firenze, 13 ottobre 2025 – Moise Kean non è disponibile per Italia-Israele in programma domani, 14 ottobre, a Udine. Il ct Gennaro Gattuso non potrà contare sull'attaccante viola che lascerà il raduno. Kean si era fatto male alla caviglia destra in occasione della gara di sabato scorso contro l’Estonia. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto stamattina ha, fortunatamente, escluso danni seri nella parte interessata. Il giocatore, dopo consulto tra staff medico della Nazionale e della Fiorentina, e in accordo col ct Gattuso, lascia il ritiro degli azzurri pr fare ritorno a Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: infortuni - kean
Moise Kean salta Italia-Israele Lascia il ritiro della Nazionale per infortunio #Kean #Italia #DAZN - X Vai su X
Condizioni Kean, filtra ottimismo Secondo quanto riportato da @skysport, Moise Kean è ancora a Udine con il gruppo azzurro dopo l’infortunio alla caviglia rimediato ieri in Estonia-Italia . Nessun gonfiore, dolore in calo: oggi pomeriggio sono previsti Vai su Facebook
Kean lascia il raduno dell’Italia dopo l’infortunio, non ci sarà contro Israele: chi giocherà - Kean non recupera dall'infortunio contro la caviglia, non giocherà la partita contro Israele: Gattuso ridisegna l'attacco e potrebbe puntare su Pio Esposito ... Segnala fanpage.it
Infortunio Kean: l’ex attaccante della Juve lascia il ritiro della Nazionale e fa rientro alla Fiorentina. Il punto sulle sue condizioni - Infortunio Kean, niente da fare per l’ex Juve: non ha recuperato dal problema alla caviglia accusato con l’Estonia, si attendono gli esami per i tempi di recupero La speranza è durata poche ore, ma al ... Da juventusnews24.com