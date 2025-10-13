Influenza vaccino gratis per tutti in Lombardia | dove farlo e come prenotare La guida

Milano, 13 ottobre 2025 – Parte oggi in Lombardia la vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti, dopo la fase dedicata alle categorie prioritarie (ovvero donne in gravidanza, bambini da 6 mesi a 17 anni, over 60 e persone con patologie croniche). Ad oggi in Lombardia "sono state effettuate 142.201 le vaccinazioni antinfluenzali". E sempre da oggi "l'immunizzazione gratuita è aperta a tutti i cittadini”. Al via la campagna contro l’influenza L’obiettivo della campagna di vaccinazione antinfluenzale. L'iniziativa fa parte parte del più ampio programma di prevenzione regionale che mira a ridurre la diffusione del virus influenzale e le complicanze nelle persone più fragili, alleggerendo la pressione sui pronto soccorso e sui reparti ospedalieri durante la stagione invernale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Influenza, vaccino gratis per tutti in Lombardia: dove farlo e come prenotare. La guida

In questa notizia si parla di: influenza - vaccino

Ministero Salute: vaccino influenza da inizio ottobre, obiettivo minimo 75%

Influenza 2025-2026, il Ministero della Salute punta tutto sui bambini: vaccino gratuito dai 6 mesi ai 6 anni e spray nasale per gli adolescenti. Ecco perché le scuole sono al centro

Il vaccino che può salvare il buffo e minacciato kakapo dall’arrivo dell’influenza aviaria

Dodici TvParma. . Da lunedì 13 ottobre parte la campagna vaccinale contro l’influenza stagionale. Il vaccino è gratuito per over 60, malati cronici, bambini tra 6 mesi e 6 anni, donne in gravidanza e lavoratori dei servizi essenziali. Le somministrazioni saranno - facebook.com Vai su Facebook

Vaccino Covid e influenza, chi deve farlo: categorie a rischio e come prenotare - X Vai su X

Vaccino antinfluenzale 2025-2026: da oggi al via. Chi può farlo gratis e come prenotare - 2026: chi ha diritto al vaccino gratis, dove prenotare e quali vaccini sono disponibili ... Come scrive nostrofiglio.it

In Lombardia da oggi vaccino antinfluenzale gratis per tutti - Parte oggi in Lombardia la vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti, dopo la fase dedicata alle categorie prioritarie, ovvero donne in gravidanza, bambini da 6 mesi a 17 anni, over 60 e persone ... Segnala ansa.it