Infanta Sofía | debutto al Palazzo Reale di Madrid e riflettori internazionali su di lei

La figlia minore dei re di Spagna, Felipe VI e Letizia, ha vissuto un momento storico nel suo percorso istituzionale. Dopo due anni di assenza, l’infanta Sofía è infatti tornata alla tribuna reale per assistere alla parata militare del 12 ottobre, in occasione della Festa Nazionale di Spagna. Ha partecipato per la prima volta alla storica ricezione al Palazzo Reale di Madrid. Un debutto che non è passato inosservato, tanto da conquistare l’attenzione della stampa internazionale. Il debutto ufficiale al Palazzo Reale. Per la prima volta, la giovane infanta ha preso parte al besamanos, il saluto ufficiale ai rappresentanti della vita civile, politica, militare, culturale e sportiva del Paese. 🔗 Leggi su Panorama.it

