Indennizzi ai balneari spaccatura Dem Corazzi | C' è chi dice no ma non è quella la posizione del Pd

Riminitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Indennizzi ai balneari: si o no. Il Partito democratico riminese si spacca. E tocca alla segretaria provinciale, Giulia Corazzi, intervenire. Perché nel frattempo, lungo il fine settimana, un gruppo di 64 dem riminesi ha deciso di scrivere una lettera di fuoco, nella quale veniva apostrofato come. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: indennizzi - balneari

Balneari, l'Ue boccia il piano indennizzi

Balneari, l’UE boccia il piano italiano su gare e indennizzi

“Balneari, no a indennizzi e ristori”: l’Italia è a forte rischio di condanna dalla Ue

indennizzi balneari spaccatura demConcessioni balneari e indennizzi, in Emilia-Romagna la «fronda» Pd contro l'asse tra Salvini e de Pascale: «Non stiamo con la lobby delle spiagge» - Dal Pd di Rimini una lettera al segretario regionale del Partito Democratico: «Siamo in totale disaccordo con la posizione espressa dal governatore» ... Segnala corrieredibologna.corriere.it

indennizzi balneari spaccatura demRimini, Pd spaccato sui balneari: “No agli indennizzi, difendere l’interesse pubblico” - Sessantaquattro iscritti e militanti del Partito Democratico di Rimini hanno firmato una lettera indirizzata al segretario regionale Luigi Tosiani per contestare le dichiarazioni del governatore Miche ... Secondo altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Indennizzi Balneari Spaccatura Dem