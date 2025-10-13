Indennizzi ai bagnini de Pascale tira dritto | Le mie idee erano note
Rimini, 13 ottobre 2025 – Sono 64 gli indici puntati contro. Sessantaquattro condanne da parte di iscritti e militanti del Pd riminese che hanno ’bocciato’ il rilancio degli indennizzi ai bagnini, che dovessero perdere la propria concessione balneare nelle aste future, da parte del presidente della Regione Michele de Pascale. Spiagge, la sinistra del Pd in rivolta: “De Pascale sbaglia: è ingiusto chiedere indennizzi per i bagnini” Una presa di posizione del governatore che non è andata giù alla sfilza di dem, tra cui l’ex vicesindaco Melucci, e che ha portato i 64 contro correntisti a scrivere direttamente al segretario regionale del partito Luigi Tosiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il ministro ha spiegato agli operatori balneari che il nuovo decreto indennizzi sarà pronto entro la fine dell'anno. La battaglia di Salvini sugli indennizzi trova anche il sostegno del presidente della Regione - facebook.com Vai su Facebook
