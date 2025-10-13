Incubo Bremer dovrà operarsi ancora

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gleison Bremer si ferma ancora. Il difensore della Juventus, che aveva saltato quasi tutta la passata stagione a causa della rottura del legamento crociato, dovrà finire sotto i ferri per una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, lo stesso operato un anno fa. Per il brasiliano, che. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incubo - bremer

incubo bremer dovr224 operarsiJuventus, tegola Bremer: un anno dopo l’incubo infortunio si ripete. Quando torna e come cambia la difesa di Tudor - Che guaio per la Juventus: Bremer vittima di un nuovo infortunio e costretto all'operazione. sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incubo Bremer Dovr224 Operarsi