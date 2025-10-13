Incoronata Boccia nella bufera la giornalista Rai su Gaza | Nessuna prova che l’esercito israeliano ha mitragliato civili – Il video

«Non esiste una sola prova che l’esercito israeliano abbia mitragliato civili inermi». Queste le parole di Incoronata Boccia, direttrice dell’ufficio stampa della Rai, durante il convegno La storia stravolta e il futuro da costruire, tenutosi in occasione dell’anniversario del 7 ottobre 2023. «Vergogna per il suicidio del giornalismo. Ad Hamas dovrebbero dare il premio Oscar per la miglior regia». Le parole di Boccia hanno suscitato diverse reazioni indignate, tra esponenti dell’Usigrai e politici che hanno chiesto chiarimenti in merito al suo intervento. Tra le fila del Movimento 5 Stelle c’è anche chi ne ha chiesto le dimissioni. 🔗 Leggi su Open.online

