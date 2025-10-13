Incontro bilaterale tra la premier Meloni e il presidente dell' Egitto Al Sisi a Sharm El Sheikh – Il video
(Agenzia Vista) Sharm El Sheikh, 13 ottobre 2025 La premier Meloni ha incontrato a Sharm El Sheikh il presidente dell'Egitto Al Sisi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: incontro - bilaterale
Incontro bilaterale su temi fiscali tra autorità italiana e sudcoreana
La premier Meloni a Belgrado, incontro bilaterale con Vucic
Ucraina, Vance sul summit in Alaska: "Lavoriamo a un incontro Putin-Zelensky dopo bilaterale con Trump, accordo non farà felici né Kiev né Mosca"
Durante l'incontro bilaterale con @GiorgioSilli, la vice ministra @CubaMINREX, @JosefinaVidalF, ha sottolineato l'importanza per #Cuba del rafforzamento dei rapporti con #Italia in tutti i settori. - X Vai su X
Fanpage.it. . Un incontro che prometteva scintille… e scintille sono arrivate. Nel bilaterale alla Casa Bianca con Erdogan, Donald Trump ha esordito così: “Siamo amici da molto tempo, anche nei quattro anni in cui sono stato in esilio per un’elezione truccata. L - facebook.com Vai su Facebook
Incontro bilaterale tra la premier Meloni e il presidente dell'Egitto Al Sisi a Sharm El Sheikh - (Agenzia Vista) Sharm El Sheikh, 13 ottobre 2025 La premier Meloni ha incontrato a Sharm El Sheikh il presidente dell'Egitto Al Sisi. la7.it scrive
Meloni vede al-Sisi: soluzione due Stati - Sheikh incontro bilaterale tra la premier Meloni e il presidente dell'Egitto al- Scrive rainews.it