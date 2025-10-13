Un incidente avvenuto questa mattina sull'A1 intorno alle 10.30 ha paralizzato il traffico nel tratto tra Ferentino e Anagni in direzione Roma. Sul posto Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale, e il personale della direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it