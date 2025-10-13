Incidente sulla Statale 18 a Palmi scontro auto-minicar | gravi due giovanissime sorelle
Due giovanissime sorelle di 14 e 15 anni sono rimaste ferite dopo un incidente avvenuto ieri sera sulla Statale 18 nel territorio di Palmi. Le due ragazze si trovavano a bordo di una minicar quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è registrati lo scontro con un'altra auto. Sul posto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - statale
