Incidente sulla SS36 | traffico in tilt e due persone in ospedale

Traffico intenso con code di 2km verso la SS36 sul tratto dell'A2, tangenziale Nord tra Cinisello Balsamo e Monza a causa di un incidente stradale avvenuto tra due auto, poco dopo le 8 di oggi, lunedì 13 ottobre.A rimanere coinvolti nel sinistro un uomo di 48 e una donna di 50 anni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

