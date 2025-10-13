Incidente sulla Messina Catania auto si ribalta nell' impatto con un furgone

E' di due feriti, per fortuna lievi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 18 lungo l'autostrada Messina-Catania tra Taormina e Giardini Naxos all'interno della galleria. Coinvolte un'auto che si è pure ribaltata e un furgone. Sul posto la polizia stradale. La carreggiata è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it