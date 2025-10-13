Incidente sulla Messina Catania auto si ribalta nell' impatto con un furgone

Messinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' di due feriti, per fortuna lievi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 18 lungo l'autostrada Messina-Catania tra Taormina e Giardini Naxos all'interno della galleria. Coinvolte un'auto che si è pure ribaltata e un furgone. Sul posto la polizia stradale. La carreggiata è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - messina

L'incidente mortale e il dolore di un intero paese: Ficarazzi piange Francesco Messina

Incidente in via Messina Marine, camion travolge e uccide una donna davanti al pronto soccorso

Incidente stradale per Pietro Lo Monaco, ex proprietario del Messina

incidente messina catania autoMessina, incidente sull’autostrada A18: code e rallentamenti | DETTAGLI - Catania nel tratto tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos in direzione Catania. Riporta strettoweb.com

incidente messina catania autoIncidente lungo l’autostrada A18 in direzione Catania. Mezzo si ribalta in galleria - Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo l'autostrada A18 Messina- Si legge su meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Messina Catania Auto