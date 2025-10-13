incidente sulla a1 fra toscana e umbria chiusa la carreggiata nord traffico nel caos

Fabro (Terni), 13 ottobre 2025 – Un incidente sull'autostrada del Sole A1 avvenuto tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze ha provocato la chiusura della carreggiata nord e una conseguente lunghissima coda, che ha superato gli 8 chilometri. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,30 al chilometro 423. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia. Agli utenti in transito diretti verso Firenze è consigliato di uscire a Orvieto, percorrere la viabilità ordinaria per rientrare a Chiusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

