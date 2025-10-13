Incidente sulla A1 fra Toscana e Umbria chiusa la carreggiata nord Traffico nel caos
Fabro (Terni), 13 ottobre 2025 – Un incidente sull'autostrada del Sole A1 avvenuto tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze ha provocato la chiusura della carreggiata nord e una conseguente lunghissima coda, che ha superato gli 8 chilometri. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,30 al chilometro 423. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia. Agli utenti in transito diretti verso Firenze è consigliato di uscire a Orvieto, percorrere la viabilità ordinaria per rientrare a Chiusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incidente - toscana
Incidente sulla A1, il cordoglio della Asl Toscana sud est
L’urto con i cavi elettrici, l’aereo che cade: il fondatore di Liu Jo e l’incidente in Toscana
Dalla Toscana - Incidente sul lavoro: grave un elettricista 60enne precipitato da una scala - facebook.com Vai su Facebook
TRAFFICO REGOLARE In #A11, incidente RISOLTO al km 38+500 tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa #viabiliTOS - X Vai su X
Incidente sulla A1 fra Toscana e Umbria, chiusa la carreggiata nord. Traffico nel caos - Fabro (Terni), 13 ottobre 2025 – Un incidente sull'autostrada del Sole A1 avvenuto tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze ha provocato la chiusura della carreggiata nord e una conseguente lunghissima ... Segnala lanazione.it
Incidente in A1 nell’Aretino: camionista ferito, fino a 7 km di coda verso Firenze - Traffico bloccato nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Valdichiana e Monte San Savino, in provincia di ... Da gonews.it