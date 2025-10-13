Incidente sul lavoro nel bolognese | morto operaio 29enne

Imolaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio originario del Bangladesh è morto in seguito a un incidente sul lavoro in un’azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

incidente sul lavoro nel bolognese morto operaio 29enne

incidente - lavoro

