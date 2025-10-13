Incidente sul lavoro nel bolognese | morto operaio 29enne
Un operaio originario del Bangladesh è morto in seguito a un incidente sul lavoro in un’azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale
Incidente sul lavoro a Ferragosto, cade mentre monta le luminarie della festa patronale: muore a 46 anni
Tre minuti di silenzio per i troppi morti sul lavoro Cerimonia sobria al Caleotto. Nel 2025 sono già 4 le morti bianche. Toccanti le parole dei famigliari di Aldo Civillini, il camionista vittima il 16 luglio scorso di un incidente
Incidente mortale sul lavoro questa mattina a ubbiano, comune della cintura sud di Milano. Un operaio di 62 anni è rimasto schiacciato mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio.
