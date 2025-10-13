Incidente sul lavoro grave 41enne Soccorso con l’elicottero
Montalcino (Siena), 13 ottobre 2025 – Grave incidente sul lavoro a Citille di Sopra, a Montalcino, nella frazione di Torrenieri, dove un 41enne è stato soccorso in codice rosso. L’uomo è stato portato con l’elisoccorso regionale Pegaso e portato in codice rosso all’ospedale delle Scotte di Siena. L’allarme è arrivato alla centrale del 118 pochi minuti prima delle 14. Sul posto sono intervenuti anche l’ambulanza della Misericordia di Montalcino, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale
Incidente sul lavoro a Ferragosto, cade mentre monta le luminarie della festa patronale: muore a 46 anni
Tre minuti di silenzio per i troppi morti sul lavoro Cerimonia sobria al Caleotto. Nel 2025 sono già 4 le morti bianche. Toccanti le parole dei famigliari di Aldo Civillini, il camionista vittima il 16 luglio scorso di un incidente #laprovinciaunicatv #teleunica #news # - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale sul lavoro questa mattina a ubbiano, comune della cintura sud di Milano. Un operaio di 62 anni è rimasto schiacciato mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025 - X Vai su X
Incidente sul lavoro, grave 41enne. Soccorso con l’elicottero - L’uomo è stato portato alle Scotte di Siena a bordo di un Pegaso ... Come scrive msn.com
Chi sono le tre vittime dell’incidente a Ferrara: «Eleonora Verri stava andando a lavoro, Omar e Yassine tornavano dalla festa delle matricole» - La 41enne viveva a pochi chilometri dal luogo dell'incidente; lavorava in un'azienda agricola come addetta al ritiro merci. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it