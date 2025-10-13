Incidente sul lavoro grave 41enne Soccorso con l’elicottero

Montalcino (Siena), 13 ottobre 2025 – Grave incidente sul lavoro a Citille di Sopra, a Montalcino, nella frazione di Torrenieri, dove un 41enne è stato soccorso in codice rosso. L’uomo è stato portato con l’elisoccorso regionale Pegaso e portato in codice rosso all’ospedale delle Scotte di Siena. L’allarme è arrivato alla centrale del 118 pochi minuti prima delle 14. Sul posto sono intervenuti anche l’ambulanza della Misericordia di Montalcino, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

