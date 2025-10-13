Incidente sul lavoro a Corridonia operaio sommerso dalla ghiaia | corsa contro il tempo per salvarlo
Corridonia (Macerata), 13 ottobre 2025 - Ore d'ansia per un operaio coinvolto in un incidente sul lavoro a Corridonia. Stando alle primissime ricostruzioni, l'uomo stava manovrando un escavatore all'interno della ditta Rita Calcestruzzi, quando un cumulo di ghiaia avrebbe ceduto, sommergendo il mezzo. Subito è scattato l'allarme: sul posto vigili del fuoco, 118, carabinieri e personale dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro). L'incidente si è verificato attorno alle 15 di oggi e alle 19 l'operaio non era stato ancora estratto. L’uomo si trova all'interno della cabina dell'escavatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale
Incidente sul lavoro a Ferragosto, cade mentre monta le luminarie della festa patronale: muore a 46 anni
Tre minuti di silenzio per i troppi morti sul lavoro Cerimonia sobria al Caleotto. Nel 2025 sono già 4 le morti bianche. Toccanti le parole dei famigliari di Aldo Civillini, il camionista vittima il 16 luglio scorso di un incidente #laprovinciaunicatv #teleunica #news # - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale sul lavoro questa mattina a ubbiano, comune della cintura sud di Milano. Un operaio di 62 anni è rimasto schiacciato mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025 - X Vai su X
Incidente sul lavoro a Corridonia, operaio sommerso dalla ghiaia: corsa contro il tempo per salvarlo - Ore di ansia nella città in provincia di Macerata: l’uomo stava manovrando un escavatore quando un cumulo di ghiaia avrebbe ceduto, i soccorritori continuano a lavorare in condizioni drammatiche ... Lo riporta msn.com
Corridonia, cede parete di terra, travolto escavatore con un operaio: incidente sul lavoro alla Rita Calcestruzzi, si cerca di estrarre l'uomo intrappolato nell'abitacolo - CORRIDONIA Infortunio sul lavoro alla Rita Calcestruzzi, escavatore travolto da una parete di terra. msn.com scrive