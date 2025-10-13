Incidente sul lavoro a Corridonia operaio sommerso dalla ghiaia | corsa contro il tempo per salvarlo

Corridonia (Macerata), 13 ottobre 2025 - Ore d'ansia per un operaio coinvolto in un incidente sul lavoro a Corridonia. Stando alle primissime ricostruzioni, l'uomo stava manovrando un escavatore all'interno della ditta Rita Calcestruzzi, quando un cumulo di ghiaia avrebbe ceduto, sommergendo il mezzo.  Subito è scattato l'allarme: sul posto vigili del fuoco, 118, carabinieri e personale dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro). L'incidente si è verificato attorno alle 15 di oggi e alle 19 l'operaio non era stato ancora estratto. L’uomo si trova all'interno della cabina dell'escavatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

