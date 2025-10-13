Incidente stradale per Francesco Chiofalo | gli aggiornamenti sulle sue condizioni
Grande paura per Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island, conosciuto dal pubblico con il soprannome di Lenticchio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Dubai. La notizia è stata diffusa attraverso i social, dove il personal trainer ha pubblicato un video che mostra il suo arrivo in ospedale a bordo di un’ambulanza. Nelle immagini si intravede Francesco su una barella mentre viene trasportato all’interno del “Dubai Hospital”. Il filmato ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando grande preoccupazione tra i fan e gli amici più stretti. Francesco Chiofalo ricoverato al Dubai Hospital. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
