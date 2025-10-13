Incidente stradale per Francesco Chiofalo | gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Anticipazionitv.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande paura per Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island, conosciuto dal pubblico con il soprannome di Lenticchio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Dubai. La notizia è stata diffusa attraverso i social, dove il personal trainer ha pubblicato un video che mostra il suo arrivo in ospedale a bordo di un’ambulanza. Nelle immagini si intravede Francesco su una barella mentre viene trasportato all’interno del “Dubai Hospital”. Il filmato ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando grande preoccupazione tra i fan e gli amici più stretti. Francesco Chiofalo ricoverato al Dubai Hospital. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

incidente stradale per francesco chiofalo gli aggiornamenti sulle sue condizioni

© Anticipazionitv.it - Incidente stradale per Francesco Chiofalo: gli aggiornamenti sulle sue condizioni

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

Incidente stradale, investito un bambino di 7 anni

Gravissimo incidente stradale, morti marito e moglie: lo schianto choc e la disperazione degli amici

incidente stradale francesco chiofaloFrancesco Chiofalo, brutto incidente in auto: la foto in ospedale e come sta - Paura per Francesco Chiofalo: l'ex volto di Temptation Island coinvolto in un brutto incidente stradale. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Francesco Chiofalo