Incidente stradale | due bimbi di 1 e 9 anni in ospedale

Erano in macchina con uno dei loro genitori: a seguito di un incidente stradale un bambino di 1 anno e una bambina di 9 anni sono finiti all’ospedale di Monza San Gerardo.L’incidente è successo intorno alle 7.49 di oggi 13 ottobre a causa di uno scontro tra due auto, avvenuto in via Giuseppe. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

