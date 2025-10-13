Incidente stradale | due bimbi di 1 e 9 anni in ospedale

Monzatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano in macchina con uno dei loro genitori: a seguito di un incidente stradale un bambino di 1 anno e una bambina di 9 anni sono finiti all’ospedale di Monza San Gerardo.L’incidente è successo intorno alle 7.49 di oggi 13 ottobre a causa di uno scontro tra due auto, avvenuto in via Giuseppe. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

Incidente stradale, investito un bambino di 7 anni

Gravissimo incidente stradale, morti marito e moglie: lo schianto choc e la disperazione degli amici

incidente stradale due bimbiIncidente mortale sull’Aurelia: tre vittime e cinque feriti, coinvolti anche due bambini - Violento scontro tra un furgoncino e un van con turisti stranieri sulla corsia nord della SS1, al km 191: tre adulti deceduti e cinque feriti, tra cui ... Lo riporta affaritaliani.it

incidente stradale due bimbiIncidente stradale a Gargnano: traffico bloccato sulla Gardesana - Incidente stradale a Gargnano provoca traffico bloccato sulla Gardesana, coinvolte sette persone, nessun ferito grave. Come scrive gardanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Due Bimbi