Incidente nelle campagne | marito e moglie incastrati nell' abitacolo liberati dai vigili del fuoco

OSTUNI - È di due feriti, un uomo e una donna, e un'auto, una Fiat Punto, danneggiata il bilancio di un incidente verificatosi nella mattinata di oggi, lunedì 13 ottobre, in contrada Acquarella a Ostuni. Il veicolo su cui viaggiava la coppia, marito e moglie, per cause in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: incidente - campagne

Muratore ritrovato gravemente ferito nelle campagne del Torinese: “Era in nero, ha avuto un incidente in cantiere ed è stato abbandonato”. Tre indagati

Si ferisce gravemente alla mano mentre è al lavoro con un frullino. Uomo di 38 anni perde una falange. L’incidente nelle campagne di Sezze

UDINE - Tragedia nella mattinata di domenica nelle campagne di Raschiacco di Faedis, dove un uomo, Paolo De Luca, 70enne di Faedis, ha perso la vita in seguito a un incidente di caccia. Secondo le prime informazioni, il cacciatore sarebbe stato raggiunto Vai su Facebook

C’è stato un gravissimo #incidente stradale, nel #Materano. 4 i morti e 6 i feriti nello scontro frontale tra un’auto e un camion. Le vittime, tutti lavoratori stranieri di ritorno dalle campagne. #Tg1 Sara Lorusso - X Vai su X

Alessandro e Luciana, marito e moglie morti tra le fiamme dopo l'incidente frontale: la loro auto a gpl ha preso fuoco - Si indaga per omicidio stradale, sequestrati entrambi i veicoli coinvolti ... Si legge su today.it

Alessandro e Luciana, marito e moglie morti tra le fiamme dopo l'incidente - Il terribile dramma si è consumato domenica mattina quando il sole stava ancora sorgendo, sulla Strada statale della Val Seriana in territorio di Casnigo, provincia di Bergamo: nello schianto hanno pe ... bresciatoday.it scrive