Incidente nella notte a Roverchiara | auto sbanda e urta il guardrail giovane portato in ospedale

Veronasera.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 ottobre a Roverchiara, lungo via Stradone. In base alle prime informazioni disponibili, un giovane di 23 anni, alla guida di una Volkswagen Golf, è rimasto ferito in modo serio dopo essere uscito autonomamente di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - notte

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Guida ubriaco nella notte sulla Novedratese, fa incidente e fugge: tasso quasi 3 volte oltre il limite

Incidente nella notte ad Amalfi: feriti due giovani, si indaga

Dramma nella notte a Roverchiara: 23enne grave - Schianto alle 01:05: un’auto è uscita di strada a Roverchiara: a bordo un ventitreenne che nell'incidente è rimasto gravemente ferito ... veronaoggi.it scrive

incidente notte roverchiara autoIncidente con auto ribaltata nella notte a Settimo Vittone, morta una giovane di 18 anni: feriti tre amici - Drammatico incidente nella notte a Settimo Vittone, dove un’auto si è ribaltata dopo essere finita fuori strada: morta una 18enne, ci sono tre feriti ... Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Notte Roverchiara Auto