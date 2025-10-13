Incidente mortale sulla Pontina rintracciato il fuggitivo
Roma, 13 ottobre 2025 – È stato rintracciato e denunciato dalla polizia locale di Roma Capitale, il conducente della Lancia Y, coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba di ieri, al chilometro 12 della via Pontina ( leggi qui ), nel quale ha perso la vita un uomo di 48 anni, a bordo di un motociclo. L’uomo alla guida dell’auto, dopo l’impatto, era fuggito abbandonando il veicolo sul posto, senza prestare soccorso alla vittima. Le indagini eseguite dai caschi bianchi del IX Gruppo Eur, con accurati accertamenti sul luogo dei fatti e l’analisi di tutti gli elementi raccolti, hanno portato nelle ore successive ad individuare il presunto conducente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
