Incidente mortale sulla Pontina pirata della strada fugge senza soccorrere | rintracciato Roma sotto choc
È stato individuato dalla Polizia Locale il conducente della Lancia Y coinvolto nello scontro costato la vita a un 48enne. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: incidente - mortale
Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne
Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista
Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”
+++AGGIORNAMENTI +++ Incidente mortale sulla Pontina. Caccia all'uomo in corso - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale sulla Pontina: muore un motociclista. Strada chiusa verso Roma https://ift.tt/zdn9Ojr - X Vai su X
Stefano Bruzzesi investito e ucciso a Roma, il pirata abbandona l'auto e scappa a piedi sulla Pontina - Prima lo schianto mortale contro una moto poi il testa coda dell’auto e infine la fuga dell’automobilista a piedi: è caccia al pirata della strada. Secondo ilmessaggero.it
Incidente a Mostacciano sulla via Pontina: uomo travolto e ucciso da un pirata della strada - Tragico incidente all'altezza di Mostacciano sulla via Pontina: un pirata della strada travolge un uomo e fugge, indagini in corso. Scrive notizie.it