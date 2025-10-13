Incidente mortale sulla Pontina pirata della strada fugge senza soccorrere | rintracciato Roma sotto choc

È stato individuato dalla Polizia Locale il conducente della Lancia Y coinvolto nello scontro costato la vita a un 48enne. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Incidente mortale sulla Pontina, pirata della strada fugge senza soccorrere: rintracciato. Roma sotto choc

