Incidente mortale sulla Pontina pirata della strada fugge senza soccorrere | rintracciato Roma sotto choc

È stato individuato dalla Polizia Locale il conducente della Lancia Y coinvolto nello scontro costato la vita a un 48enne. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

