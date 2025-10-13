Incidente in Sudafrica autobus cade in una scarpata | almeno 42 morti
Il mezzo era diretto in Zimbabwe per riportare a casa alcuni cittadini L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Incidente in Sudafrica, autobus cade in una scarpata: almeno 42 morti - Il mezzo è uscito di strada ed è precipitato da un pendio montuoso lungo la N1, nei pressi della città di Louis Trichardt, circa 400 chilometri a Nord di Pretoria. Come scrive tg24.sky.it
Autobus precipita nel vuoto: bambini tra i morti, il bilancio orribile di questa strage - Almeno 42 morti, tra cui sette bambini, in un tragico incidente stradale in Sudafrica: un autobus precipita da un pendio. Scrive newsmondo.it