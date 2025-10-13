Incidente al funerale | portatore inciampa si apre la bara all' uscita della Chiesa Sconcerto nel Salento

Uno dei portatori inciampa e la bara si apre davanti a parenti e conoscenti all'uscita della chiesa, facendo intravedere la defunta al suo interno. È accaduto sabato pomeriggio nel. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente al funerale: portatore inciampa, si apre la bara all'uscita della Chiesa. Sconcerto nel Salento

