Incidente ad Arezzo | coinvolte tre auto e un’ambulanza quattro feriti trasportati in ospedale
Alle ore 18 il 118 della ASL TSE è intervenuto ad Arezzo, località Ripa di Olmo, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili e un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i mezzi di autoinfermieristica di Arezzo, Misericordia, Croce Rossa, Croce Bianca, insieme a Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. Quattro persone – due uomini di 54 e 29 anni, una donna di 53 anni e una minorenne – sono state trasportate al pronto soccorso di Arezzo in codice 2. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
