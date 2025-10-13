Incidente ad Arezzo | coinvolte tre auto e un’ambulanza quattro feriti trasportati in ospedale

Lortica.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 18 il 118 della ASL TSE è intervenuto ad Arezzo, località Ripa di Olmo, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili e un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i mezzi di autoinfermieristica di Arezzo, Misericordia, Croce Rossa, Croce Bianca, insieme a Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. Quattro persone – due uomini di 54 e 29 anni, una donna di 53 anni e una minorenne – sono state trasportate al pronto soccorso di Arezzo in codice 2. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

incidente ad arezzo coinvolte tre auto e un8217ambulanza quattro feriti trasportati in ospedale

© Lortica.it - Incidente ad Arezzo: coinvolte tre auto e un’ambulanza, quattro feriti trasportati in ospedale

In questa notizia si parla di: incidente - arezzo

Incidente auto-bici ad Arezzo: ciclista di 62 anni trasportato in ospedale in codice 2

Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo: due feriti in codice 2 al San Donato

Arezzo, incidente stradale all’alba: feriti due 21enni a Campoluci, uno è grave

incidente arezzo coinvolte treScontro tra ambulanza e tre auto: feriti il paziente e altre due persone - Ci sarebbero tre feriti, uno dei quali è il paziente che veniva trasportato dal mezzo di soccorso pare per un trasferimento ... Segnala corrierediarezzo.it

incidente arezzo coinvolte treSchianto tra due auto all'incrocio, una si ribalta: tre persone coinvolte di cui una portata in ospedale - Tre persone coinvolte di cui una trasportata in ospedale, in seguito allo scontro tra due auto avvenuto questa sera, sabato 4 ottobre, ad Arezzo, in via fr ... corrierediarezzo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Arezzo Coinvolte Tre