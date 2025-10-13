Incidente a Verderio moto si schianta contro un’auto e poi prende fuoco | centauro in condizioni disperate
Verderio (Lecco) – Prima lo schianto, poi le fiamme. Un drammatico incidente stradale avvenuto a Verderio, in provincia di Lecco, ha coinvolto un motociclista di 50 anni, ora ricoverato in condizioni disperate. L’uomo si è scontrato violentemente con un’automobile e la sua moto ha preso fuoco subito dopo l’impatto. Lo schianto. La tragedia si è consumata poco dopo le 16 in via Caduti della Libertà, nella zona dell’ex Verderio Inferiore. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro viaggiava sulla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un suv DR 5 condotta da un automobilista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
