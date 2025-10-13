Incidente a Torre Balfredo di Ivrea | auto si schianta contro le barriere e si ribalta in carreggiata

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, si è verificato un incidente in via Cigliano (la provinciale 78) a Torre Balfredo di Ivrea. Un'auto Hyundai I10, guidata da una donna che viaggiava in direzione di Albiano-Caravino, si è schiantata sul lato della strada, abbattendo le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

IVREA - Abbatte le barriere del marciapiede e si ribalta in mezzo alla strada: paura a Torre Balfredo - FOTO - Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia locale di Ivrea, i carabinieri e i vigili del fuoco ... Secondo quotidianocanavese.it