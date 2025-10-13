Incidente a Torino Cavoretto | auto si schianta contro un muretto e si ribalta in carreggiata
Un incidente è avvenuto nella notte di ieri, domenica 12 ottobre 2025, in corso Moncalieri a Torino. All'altezza del ponte Isabella un'auto Fiat Panda, che viaggiava in direzione della periferia, si è prima schiantata contro un muretto e poi si è ribaltata in carreggiata. Fortunatamente non sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - torino
Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Volpiano: scontro tra auto e pickup, la prima finisce nel fosso e il secondo si ribalta
Incidente domestico a Torino: anziana invalida cade in casa e chiede aiuto, sul posto anche i vigili del fuoco
Incidente a Torino Cenisia: scontro tra due auto all'incrocio, due feriti
Torino, ennesimo incidente all’incrocio tra corso Turati e corso Lepanto: tre feriti - X Vai su X
INIZIO EVENTO: A6 Torino-Savona Incidente al chilometro 82+600 tra Millesimo e Ceva in direzione Torino (Inizio evento ore 10:06 del 11-10-2025) #TroncoA6 #TorinoSavona Vai su Facebook
Incidente a Torino Centro: scontro tra auto e scooter, forti problemi di traffico - Forti problemi di traffico nella mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, a causa di un incidente avvenuto all'incrocio tra corso Re Umberto e via San Quintino a Torino. Segnala torinotoday.it
Incidente in centro a Torino, traffico in tilt: scontro tra un’auto e uno scooter - Il motociclista trasportato in ambulanza all’ospedale Mauriziano, ipotesi mancata precedenza. Da giornalelavoce.it