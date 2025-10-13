Incidente a Torino Cavoretto | auto si schianta contro un muretto e si ribalta in carreggiata

Un incidente è avvenuto nella notte di ieri, domenica 12 ottobre 2025, in corso Moncalieri a Torino. All'altezza del ponte Isabella un'auto Fiat Panda, che viaggiava in direzione della periferia, si è prima schiantata contro un muretto e poi si è ribaltata in carreggiata. Fortunatamente non sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

