Incidente a Roma | scontro tra automobilisti morta una donna

Un'altra vittima della strada. Una donna è morta in seguito a un incidente stradale. La tragedia nel pomeriggio a Roma Nord, nella zona di Valle Muricana. Per la 77enne non c'è stato nulla da fare, è deceduta in seguito all'urto fra la vettura che guidava e un'altra macchina. Un inizio di ottobre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

