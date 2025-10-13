Incidente a Roma | scontro tra automobilisti morta una donna

Un'altra vittima della strada. Una donna è morta in seguito a un incidente stradale. La tragedia nel pomeriggio a Roma Nord, nella zona di Valle Muricana. Per la 77enne non c'è stato nulla da fare, è deceduta in seguito all'urto fra la vettura che guidava e un'altra macchina. Un inizio di ottobre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - roma

