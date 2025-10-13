Incentivi auto elettriche 2025 | cosa succederà se non si utilizzano i fondi
Gli stringenti requisiti da rispettare per avere accesso al bonus mettono a rischio l'impiego dei 597 milioni di euro disponibili sulla base del Pnrr. Soldi che, se non saranno esauriti, l'Italia dovrà forse restituire alla Ue. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
