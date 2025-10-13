Incendio in una casa a Poggio Rusco 92enne salvato dai vicini di casa

Ilgiorno.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poggio Rusco (Mantova), 13 ottobre 2025 –  Un incendio è divampato, poco prima delle 11 di oggi, al piano terra di un’abitazione  in via Bagna 1, località Stoppiaro nel comune di Poggio Rusco, ne Mantovano. All’interno si trovava il proprietario, un 92enne, che, accortosi delle fiamme, si  è rifugiato al primo piano della sua abitazione e ha iniziato a chiedere  aiuto. Fortunatamente, le grida dell’uomo sono state  sentite dai vicini di casa, due marocchini, che non hanno esitato ad agire  in attesa dei soccorsi che nel frattempo erano stati allertati. I due stranieri, che abitano nell’abitazione vicina, hanno preso una scala a pioli e sono saliti al primo piano, dove si trovava l’anziano e l’hanno aiutato a scendere, salvandogli la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio in una casa a Poggio Rusco, 92enne salvato dai vicini di casa

In questa notizia si parla di: incendio - casa

