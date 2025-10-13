Incendio in Brianza due furgoni a fuoco fuori da un' azienda

Monzatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano parcheggiati e già avvolti dalle fiamme ma l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse alle strutture circostanti. Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - brianza

Incendio in un casolare in Brianza

Incendio nella notte a Monticello Brianza: cascinale avvolto dalle fiamme

Incendio nella notte a Monticello Brianza: cascinale avvolto dalle fiamme

incendio brianza due furgoniVillasanta, notte di fuoco in via Mattei: in fiamme due furgoni - VILLASANTA – Momenti di paura nella notte tra sabato e domenica in via Mattei, dove due furgoni parcheggiati all’esterno di un’attività industriale sono stati avvolti dalle fiamme. Come scrive mbnews.it

Inferno di fuoco in A13, scontro tra furgoni innesca incendio: un morto e un ferito grave - Inferno di fuoco oggi 2 agosto sull'Autostrada A13 a Padova dove lo scontro tra due furgoni ha innescato un terribile incendio che ha distrutto i due mezzi. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Brianza Due Furgoni