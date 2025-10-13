Incendio in Brianza | a fuoco un' azienda
Un incendio è scoppiato all’interno di un’azienda di Sovico, in via Cascina Greppi 37.Stando alle prime informazioni note, ad essere state coinvolte sono 6 persone: due uomini di 28, due uomini di 40, un uomo di 50 e un uomo di 63 anni.La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Incendio in un casolare in Brianza
Incendio nella notte a Monticello Brianza: cascinale avvolto dalle fiamme
? #Cronaca - Un grande incendio è scoppiato questa sera a La Valletta Brianza (Lecco) nel celebre Monastero di Bernaga, edificato agli inizi del XVII secolo e conosciuto anche per essere il luogo dove San Carlo Acutis ricevette la sua prima comunione. #I Vai su Facebook
Un vasto incendio è scoppiato nel #Monastero di #Bernaga, nel Comune di La Valletta Brianza, vicino Lecco. Evacuate le 22 monache di clausura, non ci sono feriti ma danni importanti alla struttura dove, nel 1998, San #CarloAcutis aveva ricevuto la Prima - X Vai su X
Villasanta, notte di fuoco in via Mattei: in fiamme due furgoni - VILLASANTA – Momenti di paura nella notte tra sabato e domenica in via Mattei, dove due furgoni parcheggiati all’esterno di un’attività industriale sono stati avvolti dalle fiamme. Segnala mbnews.it
Valletta Brianza (Lc), incendio distrugge il Monastero della Bernaga: monache tratte in salvo - Un terribile incendio ha distrutto il Monastero della Bernaga a Perego, frazione della Valletta Brianza (Lecco), nella serata di sabato 11 ottobre. Da monza-news.it