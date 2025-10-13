Incendio distrugge l’antico monastero dove San Carlo Acutis fece la Prima Comunione
Un devastante incendio ha distrutto l’antico monastero in cui San Carlo Acutis ha ricevuto la Prima Comunione e proprio poco prima del giorno della sua prima memoria liturgica da Santo. Sono impressionanti le immagini che mostrano il terribile incendio nell’antico monastero in cui San Carlo Acutis, da bambino, ha ricevuto la Prima Comunione. Si tratta. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
