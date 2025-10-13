Incendio di Cornaredo nella stanza del figlio della coppia una sostanza accelerante | si fa strada l’ipotesi di gesto volontario

Cornaredo (Milano) – La Procura di Milano ha richiesto esami sui corpi delle tre vittime dell’ incendio divampato nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre in un appartamento a Cornaredo per capire se è presente la sostanza accelerante trovata nella camera da letto di Carlo Laria, 55 anni. Cornaredo, incendio palazzina in via Cairoli, tre morti e abitanti evacuati - 11 ottobre 2025 - foto SpfAnsa L’ipotesi che a causare l’incendio sia stato un gesto estremo del figlio sta diventando la più probabile. Il rogo che inizialmente sembrava una tragica fatalità, con il trascorrere delle ore si sta rivelando invece un atto doloso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio di Cornaredo, nella stanza del figlio della coppia una sostanza accelerante: si fa strada l’ipotesi di gesto volontario

