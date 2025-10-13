Incendio al Monastero della Bernaga la visita di monsignor Delpini | Distrutto un grande patrimonio ma le monache sono salve

La Valletta Brianza (Lecco), 13 ottobre 2025 – Sollievo perché tutte le monache sono salve e vicinanza. A tirare un sospiro di sollievo e esprimere vicinanza sua e di tutti i fedeli alle 22 Romite ambrosiane del Monastero della Bernaga completamente distrutto da un incendio, è monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano. “Le monache Romite Ambrosiane dell'Ordine di Sant’Ambrogio ad nemus sono tutte salve – sono le parole dell'arcivescovo -. Non ci sono state ferite! È stato un grande sollievo, mentre si vedono e si rivedono le fiamme impressionanti che hanno avvolto l'antico monastero recuperato nel 1963 come casa per la nuova fondazione delle Romite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

