Incendio a Signa a fuoco una ditta di minuterie metalliche FOTO
Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, presso la ditta Frosini, specializzata nel settore della galvanotecnica, situata in via Amendola a Signa. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno rapidamente interessato parte dello stabilimento, ma fortunatamente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - signa
Pauroso incendio a Signa: brucia azienda di minuteria metallica
#Firenze, dalle ore 12:50 #vigilidelfuoco impegnati a Signa per l'#incendio in una ex azienda che lavorava metalli. Sul posto squadre in rinforzo da Pisa, Pistoia e Prato, fiamme generalizzate all'intera struttura [#13ottobre 16:00] - X Vai su X
Sono ad Abbadia di Montepulciano, davanti alla Casa del Popolo e alla sede del Partito Democratico colpite dall’incendio. Un luogo simbolo di comunità, memoria e impegno civile. - facebook.com Vai su Facebook
Pauroso incendio a Signa: brucia azienda di minuteria metallica - Si tratta della Frosini Giuliano Srl, nata nel 1971, da anni punto di riferimento in Toscana per le aziende di alta moda, in particolare nel settore della galvanotecnica ... lanazione.it scrive
Incendio a Signa: fiamme in un'azienda. Il Comune invita a chiudere le finestre - Dalle ore 12:50 di oggi i vigili del fuoco sono impegnati a Signa (Firenze) in zona Via Giovanni Amendola, per l'incendio in una ex azienda che lavorava metalli. 055firenze.it scrive