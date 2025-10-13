Incendio a Signa a fuoco una ditta di minuterie metalliche FOTO

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, presso la ditta Frosini, specializzata nel settore della galvanotecnica, situata in via Amendola a Signa. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno rapidamente interessato parte dello stabilimento, ma fortunatamente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Pauroso incendio a Signa: brucia azienda di minuteria metallica

incendio signa fuoco dittaPauroso incendio a Signa: brucia azienda di minuteria metallica - Si tratta della Frosini Giuliano Srl, nata nel 1971, da anni punto di riferimento in Toscana per le aziende di alta moda, in particolare nel settore della galvanotecnica ... lanazione.it scrive

Incendio a Signa: fiamme in un'azienda. Il Comune invita a chiudere le finestre - Dalle ore 12:50 di oggi i vigili del fuoco sono impegnati a Signa (Firenze) in zona Via Giovanni Amendola, per l'incendio in una ex azienda che lavorava metalli. 055firenze.it scrive

