Incendio a Salizzole | prende fuoco un edificio danni ingenti ma nessun ferito

Veronasera.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di domenica 12 ottobre a Salizzole un violento incendio ha causato danni significativi a un edificio situato in via Capitello. L'immobile risulterebbe composto da almeno tre abitazioni e uno studio di professionisti. Le fiamme si sarebbero rapidamente estese a tutta la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

