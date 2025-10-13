Incendio a Salizzole | prende fuoco un edificio danni ingenti ma nessun ferito
Nel primo pomeriggio di domenica 12 ottobre a Salizzole un violento incendio ha causato danni significativi a un edificio situato in via Capitello. L'immobile risulterebbe composto da almeno tre abitazioni e uno studio di professionisti. Le fiamme si sarebbero rapidamente estese a tutta la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: incendio - salizzole
Un incendio di grosse dimensioni, sembra partito dal sottotetto, ha distrutto un immobile composto da almeno tre abitazioni e uno studio di commercialisti a Salizzole. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco di Legnago e Verona, una a - facebook.com Vai su Facebook
