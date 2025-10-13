Incendi | bisogna lavorare sui meccanismi di risposta
L’Italia è vulnerabile ai fenomeni estremi. Non sempre si possono contenere, bisogna però prevenirli. Nei primi sei mesi dell’anno la Lombardia ha vissuto cinque grandi episodi. Bergamo negli ultimi anni non ha subito grandi danni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
