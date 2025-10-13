Inaugurato ' Scintilla' il monumento a memoria delle imprese che hanno scritto la storia

In tantissimi, più di 150 persone, hanno voluto essere presenti all’inaugurazione del nuovo monumentoScintilla’ di Borgo Scala, dedicato alla memoria delle imprese che hanno fatto la storia di Bondeno. L’installazione, scoperta nella serata di domenica 12, è stata curata dal gruppo di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

