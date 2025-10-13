In Via Gioberti torna DegustaVino l' evento che trasforma la via dello shopping in una grande cantina a cielo aperto

Domenica 19 ottobre Firenze ospita la seconda edizione di “DegustaVino Via Gioberti”. Dalle ore 12 alle 21, la strada per eccellenza dello shopping dei fiorentini si trasforma in una grande cantina a cielo aperto dove degustare e acquistare a prezzo di cantina le migliori produzioni delle aziende. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze, torna il 'DegustaVino' in via Gioberti - Seconda edizione dell'iniziativa che trasforma la via dello shopping dei fiorentini in una cantina a cielo aperto

