In via Argiro arrivano le installazioni luminose | allestimento al via da questa sera

Partiranno questa sera, lunedì 13 ottobre, le operazioni di allestimento delle installazioni luminose in via Argiro, finanziate dall’amministrazione comunale nell’ambito del nono contratto attuativo dell’accordo quadro biennale per il servizio di allestimento di catene luminose (luminarie) e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari, in via Argiro arrivano i cartelli ma i negozi sono già in crisi - Il cronoprogramma per ora è rispettato, entro le prossime ore saranno montati i banner per richiamare l’attenzione sulle attività commerciali, eppure i disagi soprattutto per i commercianti si acuisco ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

A Bari via Argiro, via Putignani e via Calefati si rifanno il look: chiusura dei lavori a maggio 2026 - Da questa mattina è aperto il cantiere per la riqualificazione di via Argiro, che interesserà anche gli isolati ad angolo con le traverse di via Putignani e via Calefati. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it