In vantaggio nel primo tempo i ragazzi di Farneti vengono raggiunti da un dubbio rigore Merighi illude il Sasso Marconi

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immeritata sconfitta esterna per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, sul nobile terreno di gioco del ‘Garilli’ di Piacenza, cade al termine di una partita in cui avrebbe senza dubbio meritato di strappare un risultato positivo. I gialloblù sassesi partono con il piede sull’acceleratore e, al 10’, nonostante il maggiore tasso tecnico dei padroni di casa – assoluti favoriti per la vittoria assieme all’altra corazzata Pistoiese – riescono a portarsi in vantaggio: sugli sviluppi di una veloce ripartenza, Merighi brucia il diretto marcatore Zaffalon e, con un preciso diagonale, gonfia la rete alle spalle di Ribero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

in vantaggio nel primo tempo i ragazzi di farneti vengono raggiunti da un dubbio rigore merighi illude il sasso marconi

© Sport.quotidiano.net - In vantaggio nel primo tempo, i ragazzi di Farneti vengono raggiunti da un dubbio rigore. Merighi illude il Sasso Marconi

In questa notizia si parla di: vantaggio - primo

LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy 4-1, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: gli azzurri gestiscono il vantaggio del primo set!

DIRETTA Serie A, Cagliari-Parma 1-0: fine primo tempo. Vantaggio firmato Mina LIVE

Juventus-Inter 2-1, primo tempo: Kelly e Yildiz firmano il vantaggio bianconero, a segno anche Calhanoglu

vantaggio primo tempo ragazziIn vantaggio nel primo tempo, i ragazzi di Farneti vengono raggiunti da un dubbio rigore. Merighi illude il Sasso Marconi - Immeritata sconfitta esterna per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, sul nobile terreno di gioco del ‘Garilli’ di ... sport.quotidiano.net scrive

Milan Primavera, parla Renna: “Nel primo tempo meritavamo il vantaggio” e su Samb… - Ecco le parole dell'allenatore rossonero Giovanni Renna ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vantaggio Primo Tempo Ragazzi