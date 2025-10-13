In vantaggio nel primo tempo i ragazzi di Farneti vengono raggiunti da un dubbio rigore Merighi illude il Sasso Marconi
Immeritata sconfitta esterna per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, sul nobile terreno di gioco del ‘Garilli’ di Piacenza, cade al termine di una partita in cui avrebbe senza dubbio meritato di strappare un risultato positivo. I gialloblù sassesi partono con il piede sull’acceleratore e, al 10’, nonostante il maggiore tasso tecnico dei padroni di casa – assoluti favoriti per la vittoria assieme all’altra corazzata Pistoiese – riescono a portarsi in vantaggio: sugli sviluppi di una veloce ripartenza, Merighi brucia il diretto marcatore Zaffalon e, con un preciso diagonale, gonfia la rete alle spalle di Ribero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
