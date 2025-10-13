In un liceo è lotta contro gli sticker con i professori nelle chat La circolare della preside li vieta | Serve rispetto
Privacy e dignità personale al centro della circolare inviata dal dirigente scolastico di un istituto in provincia di Torino. La decisione arriva per arginare una pratica sempre più diffusa nelle scuole: la creazione di sticker digitali a partire da fotografie non autorizzate di docenti e compagni di classe, trasformate poi in emoji personalizzate da condividere nelle chat di gruppo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
