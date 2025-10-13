Milano, 13 ottobre 2025 – Un anonimo appartamento di Milano adibito a base logistica per l’assemblaggio e la vendita di capi d’abbigliamento contraffatti. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi gli agenti del GOAC (Gruppo Operativo Anti Contraffazione) della Polizia Locale di Milano, intervenuti in via Abbiati all’interno di uno stabile Aler. A seguito del controllo e della successiva perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 4mila capi di abbigliamento ordinatamente immagazzinati per categoria già pronti per la vendita e migliaia di cartellini con marchi contraffatti e prezzi, utilizzati per assemblare i prodotti come originali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In un casa Aler stipati migliaia di abiti contraffatti: cosa c’era in un bilocale di Milano