In Turchia trovata una pagnotta con l’effigie di Gesù Nuova luce sul racconto della Bibbia

Roma, 13 ottobre 2025 – Una scoperta archeologica in Turchia sta facendo tremare i fondamenti della ricerca biblica. Nel sito di Topraktepe, l’antica Eirenopolis, un team di archeologi ha rinvenuto cinque pagnotte carbonizzate di oltre 1.500 anni fa, una delle quali reca un’incisione in greco antico con la scritta: “Con il nostro ringraziamento al Beato Gesù”. Sulla superficie del pane, sorprendentemente ben conservata, è visibile anche una figura umana attribuita a Gesù di Nazareth. Cosa sappiamo. La reliquia del “pane di Gesù”. Gli studiosi sostengono che l’oggetto possa offrire una prova materiale a sostegno di uno dei versetti più noti del Vangelo di Giovanni, “Io sono il pane della vita” (Gv 6,35). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

