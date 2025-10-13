In tre mesi le imprese in provincia prevedono oltre 9500 assunzioni +9% di personale immigrato

La Camera di commercio della Romagna diffonde le previsioni occupazionali per il trimestre ottobre-dicembre 2025: in provincia di Forlì-Cesena gli ingressi programmati sono 4.190 per il mese di ottobre, 9590 per l'intero trimestre. Balzo in avanti delle previsioni di assunzione di personale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

