In Toscana vince Giani ma Tomasi non si arrende | Porteremo in Regione le nostre battaglie

Firenzetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Vogliamo riportare le battaglie che abbiamo portato in campagna elettorale sui tavoli della Regione Toscana. Non ci arrendiamo finché questi temi non entreranno nell’agenda politica”. Alessandro Tomasi, sindaco e candidato del centrodestra alle regionali, è arrivato nella sede del comitato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

toscana vince giani tomasiRegionali Toscana: Youtrend, vince Giani, 'grazie Toscana'. Seconda proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,9%, Tomasi al 40,1%. La diretta - Il presidente della Toscana ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani al 56,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 38,8%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,6%. ansa.it scrive

toscana vince giani tomasiIn Toscana vince Giani ma Tomasi non si arrende: “Porteremo in Regione le nostre battaglie” - Il candidato del centrodestra dopo la sconfitta: “Se il primo atto di Giani è il reddito di cittadinanza, fermo la guerra” ... Secondo firenzetoday.it

